В Атырау возобновлено клинико-диагностическое обслуживание в областной больнице
По словам исполняющей обязанности директора больницы Нади Ергалиевой, отделение, оснащенное современным медицинским оборудованием, готово обслуживать пациентов.
«В отделении консультируют инфекционисты, эндокринологи, невропатологи, терапевты и аллергологи, хирурги. Кроме того, имеются компьютерная томография, бактерио-серологическая лаборатория, клинико-диагностическая лаборатория, ФГДС, кабинет ультразвукового исследования. Некоторым больным при необходимости также проводится лабораторная экспертиза. Дни открытых дверей будут продолжаться и впредь», - сказала Надя Ергалиева.
Люди, пришедшие для прохождения медосмотра, выразили свою благодарность.
«Услышав, что в больнице пройдет День открытых дверей, я пришла, чтобы пройти медосмотр. Врачи проинформировали меня, помогли в обследовании», - рассказала жительница города Гульзина Косыбаева.