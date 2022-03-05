В Атырау возобновлено клинико-диагностическое обслуживание в областной больнице

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в областной больнице №2 возобновлено клинико-диагностическое обслуживание. Клинико-диагностическое отделение было закрыто почти 2 года с начала пандемии. Здесь лечились больные коронавирусом. В связи с этим в областной больнице №2 прошел День открытых дверей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Атырауской области.

По словам исполняющей обязанности директора больницы Нади Ергалиевой, отделение, оснащенное современным медицинским оборудованием, готово обслуживать пациентов.

«В отделении консультируют инфекционисты, эндокринологи, невропатологи, терапевты и аллергологи, хирурги. Кроме того, имеются компьютерная томография, бактерио-серологическая лаборатория, клинико-диагностическая лаборатория, ФГДС, кабинет ультразвукового исследования. Некоторым больным при необходимости также проводится лабораторная экспертиза. Дни открытых дверей будут продолжаться и впредь», - сказала Надя Ергалиева.

Люди, пришедшие для прохождения медосмотра, выразили свою благодарность.

«Услышав, что в больнице пройдет День открытых дверей, я пришла, чтобы пройти медосмотр. Врачи проинформировали меня, помогли в обследовании», - рассказала жительница города Гульзина Косыбаева.