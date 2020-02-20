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В Атырау «воскресшую из мертвых» женщину восстановили в очереди на жилье

20 Февраля 2020 22:05
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В Атырау «воскресшую из мертвых» женщину восстановили в очереди на жилье

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау «воскресшую из мертвых» женщину восстановили в очереди на жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В сентябре прошлого года в департамент агентства РК по делам государственной службы по Атырауской области обратилась жительница города Айнур К. В своем заявлении она пожаловалась, что ее незаконно исключили из очереди на жилье. В ходе проверки выяснилось, что в 2018 году скончалась ее родная сестра, но по халатности из списков на жилье убрали заявительницу, признав умершей. Таким образом, Айнур К. была лишена очереди без основания. Мы добились восстановления ее законных прав на получение жилья», - сообщил руководитель управления госуслуг департамента агентства РК по делам государственной службы по Атырауской области Данияр Алтыбай.

Проинформировав, что к виновным в этой ошибке приняты меры дисциплинарного воздействия.



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Ключевые слова: Атырауская область, Жилье, Другие государственные органы,
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Автор:

А. Соколов

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