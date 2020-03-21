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В Атырау волонтеры примут участие в дезинфекционных работах

21 Марта 2020 06:40
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В Атырау волонтеры примут участие в дезинфекционных работах

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау волонтеры примут участие в дезинфекционных работах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Один из частных предпринимателей вышел с таким предложением к городскому акимату. Предложив наладить работы по дезинфекции в общественных местах. 10 волонтеров штаба #BizBirgemiz городского молодежного ресурсного центра уже проходят подготовку, чтобы заняться этим нужным в настоящее время делом», - сообщила директор Гражданского центра Айгерим Доскалиева.

По мнению А.Доскалиевой, в связи с политикой самоизоляции, переходом на дистанционное обучение и работу, нужно создавать больше видеороликов о профилактике коронавируса, по пошиву масок, обучающих образовательных онлайн-курсов с известными в области, общественно активными людьми.

«К примеру, в Актобе учитель химии записывает свои уроки в YouTube, в зарубежных странах проводят онлайн-концерты. Почему бы и нашим жителям не активизироваться в этом плане», — говорит Айгерим Доскалиева.

Проинформировав, что 16 швей, открывших свое дело на гранты, предоставленные в рамках проекта «Zhas Project», шьют 800 масок в день.

«Маски будут бесплатно распространяться среди уязвимых слоев населения. Тех, кто хочет присоединиться в рамках акции к пошиву масок, мы планируем обеспечить нужными материалами», - сообщил директор городского ресурсного центра Серик Кадыров.



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Ключевые слова: Атырауская область, Коронавирус,
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Автор:

А. Соколов

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