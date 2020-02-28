В Атырау водители автобусов не знали о наличии пандусов

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау водители автобусов не знали о наличии пандусов или не знали, как им пользоваться, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К нам обратилась группа горожан с инвалидностью. Они рассказали, что по маршрутам курсируют автобусы, оснащенные пандусами, однако воспользоваться ими невозможно. В результате недельного мониторинга ситуации мы выявили, что в городе на маршрутах №10, 20, 14, 7, 58, 53 курсируют полсотни новых современных автобусов с пандусами, еще 10 работает в Кульсары. Но пандусы не использовались и были факты, когда водитель игнорировал колясочника, отъезжая подальше от остановки. В ходе рейда выяснили, что семь водителей не знали о наличии пандуса в своем автобусе, а трое не имели понятия как его использовать. Мы обратились к руководителям ответственных организации за разъяснением», - рассказала руководитель проекта «Адалдық алаңы» Альфия Адиева.

Результаты мониторинга переданы руководству компании-перевозчика и в городской акимат.