В Атырау водитель установил на авто номер умершего человека

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Атырауские полицейские установили 20-летнего местного жителя, который на свой автомобиль установил государственный регистрационный номер умершего человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В управление полиции города Атырау обратилась 64-летняя женщина с жалобой на то, что на имя ее умершего супруга приходят штрафы за нарушение ПДД. По заявлению сотрудники патрульной полиции совместно с сотрудниками видеонаблюдения Центра оперативного управления на проспекте Студенческий установили 20-летнего водителя, который установил на своем автомобиле государственный регистрационный знак умершего. Установлен он был на автомобиль марки Ваз 21114, зарегистрированном в Российской Федерации. В ходе проверки выяснилось, что у 20-летнего водителя за фальшивым номером числится 16 неоплаченных штрафов на общую сумму 350 840 тенге. В настоящее время в отношении него ведется сбор документов для передачи в суд»,- сообщали в пресс-службе ДП региона.







