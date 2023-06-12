В Атырау водитель автобуса работал без прав

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Прокурор Атырау Руслан Айтимов сообщил, что выявлен водитель пассажирского автобуса, который ранее был лишен водительских прав за пьяное вождение, передает МИА «Казинформ».

Прокуратурой Атырау начата проверка деятельности субъектов частного предпринимательства, осуществляющих пассажирские перевозки.

«В ходе проверки был выявлен водитель автобуса, который ранее был лишен водительских прав за пьяное вождение», - написал Айтимов в Instagram.

Прокурор Айтимов также обратился к гражданам и общественникам посодействовать в данной проверке и направить на WhatsApp номер прокуратуры города (+7 701 652-48-76) фотографии, видеоматериалы, где имеются нарушения, которые влияют на маршрут общественного транспорта в Атырау.