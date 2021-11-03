В Атырау во всех микрорайонах отключают холодную воду

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В городе Атырау во всех микрорайонах прекращается подача холодной воды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба коммунального государственного предприятия «Атырау облысы Су Арнасы», снабжающего областной центр холодной водой, ночью 2 ноября с 24.00 временно прекращается подача холодной воды. Произойдёт это поэтапно во всех городских микрорайонах. Причина отключения холодной воды связана с сезонным хлорированием водоочистных сооружений и распределительных сетей города. Подачу холодной воды планируется возобновить утром третьего ноября.