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В Атырау во всех микрорайонах отключают холодную воду
3 Ноября 2021 01:30
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В городе Атырау во всех микрорайонах прекращается подача холодной воды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба коммунального государственного предприятия «Атырау облысы Су Арнасы», снабжающего областной центр холодной водой, ночью 2 ноября с 24.00 временно прекращается подача холодной воды. Произойдёт это поэтапно во всех городских микрорайонах. Причина отключения холодной воды связана с сезонным хлорированием водоочистных сооружений и распределительных сетей города. Подачу холодной воды планируется возобновить утром третьего ноября.
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