+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: 9 °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Атырау во всех микрорайонах отключают холодную воду

3 Ноября 2021 01:30
Поделиться:
В Атырау во всех микрорайонах отключают холодную воду

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В городе Атырау во всех микрорайонах прекращается подача холодной воды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Атырауской области КВИ диагностировали у 15 беременных женщин и 61 ребёнка
1500 случаев нелегальной сдачи квартир в аренду выявлено в Атырау Миллиарды тенге тратят на водоснабжение сел в СКО 14 тысяч педагогов вакцинировались от КВИ в Атырауской области

Как сообщает пресс-служба коммунального государственного предприятия «Атырау облысы Су Арнасы», снабжающего областной центр холодной водой, ночью 2 ноября с 24.00 временно прекращается подача холодной воды. Произойдёт это поэтапно во всех городских микрорайонах. Причина отключения холодной воды связана с сезонным хлорированием водоочистных сооружений и распределительных сетей города. Подачу холодной воды планируется возобновить утром третьего ноября.


Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #ЖКХ   #Вода  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
В Атырауской области КВИ диагностировали у 15 беременных женщин и 61 ребёнка
1500 случаев нелегальной сдачи квартир в аренду выявлено в Атырау
Миллиарды тенге тратят на водоснабжение сел в СКО
14 тысяч педагогов вакцинировались от КВИ в Атырауской области
Популярное
1 54 млн тенге похитила из сейфа подруга у жительницы Атырау
2 Дело о самоубийстве ученика НИШ Алматы прокомментировали в полиции
3 Почему цены на такси «взлетели» в Нур-Султане
4 Из-за ухудшения эпидситуации к населению обратился аким СКО
5 Скотокрад похитил три быка у жительницы Акмолинской области
6 Пассажиров сняли с поезда и оштрафовали за распитие алкоголя в ЗКО
Читайте также
Миллиарды тенге тратят на водоснабжение сел в СКО
54 млн тенге похитила из сейфа подруга у жительницы Атырау
54 млн тенге похитила из сейфа подруга у жительницы Атырау
Дело о самоубийстве ученика НИШ Алматы прокомментировали в полиции
Почему цены на такси «взлетели» в Нур-Султане
Из-за ухудшения эпидситуации к населению обратился аким СКО
Скотокрад похитил три быка у жительницы Акмолинской области
Пассажиров сняли с поезда и оштрафовали за распитие алкоголя в ЗКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив