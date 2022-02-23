В Атырау во время массовых беспорядков было похищено более одной тысячи спецсредств

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау в январе во время массовых беспорядков было похищено более одной тысячи спецсредств. Об этом на онлайн-брифинге сообщил заместитель прокурора Атырауской области Абзал Гилим, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Атырауской области.

«При насильственном захвате здания областного акимата у сотрудников полиции участниками беспорядков было изъято девять штук огнестрельного оружия. На сегодняшний день из них найдено только четыре. Также участники беспорядков незаконно завладели щитами, касками и другими спецсредствами в количестве более одной тысячи штук. На сегодня найдено 52, поиски остальных продолжаются. Поэтому призываю жителей сдать украденное оружие в полицию. Граждане, добровольно сдавшие оружие, не преследуются по закону», - сообщил Абзал Гилим.