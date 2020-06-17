В Атырау вновь закрываются садики и набережная реки Урал
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В Атырау вновь закрываются детские сады и набережная реки Урал, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Главный государственный санитарный врач Атырауской области Амантай Жумагалиев внес изменения в постановление, касающееся мер по борьбе с коронавирусом.
«Продлить действие карантинных ограничительных мероприятий на территории города Атырау и Атырауской области до полной стабилизации эпидемиологической ситуации. Акимату Атырауской области обеспечить запрет на посещение общественных мест в том числе площадей, парков, скверов и набережной. Деятельности всех детских дошкольных организаций независимо от форм собственности, а также работы загородных оздоровительных и пришкольных лагерей», - говорится в измененной тесте постановления главного санврача области.
Напомним, детские сады в регионе приступили к работе после 10 июня.
- Возобновлена перевахтовка на Тенгизском месторождении
- Аким Костанайской области наградил волонтеров за помощь нуждающимся в период карантина
- Дети могут быть бессимптомными носителями коронавируса - ведущий инфекционист РК
- Как помочь иммунной системе бороться с вирусом - советы ведущего инфекциониста РК
- Чем опасны бессимптомные носители коронавируса - ответ Динагуль Баешевой
- Не следует паниковать и звонить в скорую – ведущий инфекционист РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана