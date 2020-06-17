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В Атырау вновь закрываются садики и набережная реки Урал

17 Июня 2020 20:47
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В Атырау вновь закрываются садики и набережная реки Урал

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В Атырау вновь закрываются детские сады и набережная реки Урал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Главный государственный санитарный врач Атырауской области Амантай Жумагалиев внес изменения в постановление, касающееся мер по борьбе с коронавирусом.

«Продлить действие карантинных ограничительных мероприятий на территории города Атырау и Атырауской области до полной стабилизации эпидемиологической ситуации. Акимату Атырауской области обеспечить запрет на посещение общественных мест в том числе площадей, парков, скверов и набережной. Деятельности всех детских дошкольных организаций независимо от форм собственности, а также работы загородных оздоровительных и пришкольных лагерей», - говорится в измененной тесте постановления главного санврача области.

Напомним, детские сады в регионе приступили к работе после 10 июня.



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#Атырауская область   #Коронавирус  
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Автор:

Виктор Сутягин

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