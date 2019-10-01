В Атырау вновь отложили введение дифференцированного тарифа в автобусах

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау вновь перенесли введение дифференцированного тарифа за проезд в автобусах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, с 1 октября стоимость проезда в общественном транспорте для имеющих электронную карточку должна была остаться прежней – 80 тенге. Для тех, кто платит наличными, она поднималась до 150 тенге. Это для людей, не имеющих льготы. Для льготников – вполовину меньше.

«В связи с тем, что к 1 октября подавляющее большинство льготников не оформили проездные карты, было решено передвинуть строки введения дифференцированного тарифа за проезд. Определен крайний срок – 11 октября», - сообщил директор КГУ «Смарт Атырау» Адильбек Танкиев.

Отметим, в Атырау к льготным категориям относятся 200 тысяч человек – это школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды и их опекуны.