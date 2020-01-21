В Атырау вновь откроется закрытый из-за смещения опор Центральный мост

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау открывается закрытый 10 января из-за смещения опор Центральный мост, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«23 января в 00:00 часов местного времени движение транспорта по Центральному мосту будет восстановлено. Городскому отделу ЖКХ, ответственному за коммунальную сферу и департаменту полиции поручено проконтролировать безопасность дорожного движения», - сообщил заместитель акима города Атырау Ринат Джанглишев.

Рассказав, что по заключению специалистов, обследовавших Центральный мост, необходимо установить дорожные знаки 3.4, 3.11, 3.24 до открытия моста, не допускать заторов на мосту, запретить проезд грузового транспорта, соблюдать скоростной режим не более 40 километров в час. Общественный транспорт, занимающийся перевозкой пассажиров, будет ездить по своему обычному маршруту.

Напомним, Центральный мост в Атырау закрыли 10 января. При обходе обнаружено смещение в скользящих опорах тепловых сетей диаметром 426 мм, проходящих в устоях моста.

Центральный мост города Атырау построен в 1965 году. В последний раз капремонт проводился 20 лет назад. Назначенная в 2016 году проверка технического состояния моста показала, что некоторые его опоры устарели и объект нуждается в капитальном ремонте. Уже разработана и направлена на государственную экспертизу проектно-сметная документация капитального ремонта.





Фото: azh.kz