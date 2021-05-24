АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау видеокамеры будут контролировать ситуацию в автобусах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С июня в целях обеспечения безопасности пассажиров в общественном транспорте на территории города, а также соблюдения правил дорожного движения, профилактики от карманных воров будут введены в действие специальные видеокамеры. Они позволят не только наблюдать за высадкой пассажиров, но и ежедневно регулировать дорожно-транспортное движение, предотвращать инциденты, соблюдать порядок прибытия общественного транспорта на остановки, получать видеоданные в аварийных ситуациях.

Видеокамера автоматически включается при движении общественного транспорта по дороге с утра до вечера. Не мешает работе водителя автобуса. Видеокамера также позволяет спецслужбам, обеспечивающим безопасность, своевременно реагировать на любые чрезвычайные ситуации. Придорожные данные также направляются сотрудникам полиции», – сообщили в пресс-службе ДП региона.

Рассказав, что камеры способствуют не только соблюдению правил дорожного движения, но и поиску подозреваемых, распознаванию лиц, находящихся в розыске, предотвращению хулиганства, в частности карманных краж, происходящих в общественном транспорте.

Например, фото-видео преступников, находящихся в розыске, при уточнении через камеру незамедлительно направляется в оперативно-розыскную группу Департамента полиции. Кроме того, в общественном транспорте также устанавливаются «тревожные» кнопки.







