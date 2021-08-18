В Атырау вернулись педагоги, обучавшиеся по грантам акима
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Первые обладатели образовательных грантов акима Атырауской области, выделенных четыре года назад, окончили университеты и вернулись в регион. Это 178 педагогов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
« Четыре года назад были выделены первые гранты для подготовки специалистов, в которых нуждается область. Таким образом, в 2017 году 222 выпускника атырауских школ получили бесплатные гранты в казахстанские вузы. Из них 178 обучались на педагогических специальностях. Молодые специалисты уже прибыли в регион с дипломами и по направлениям управления образования пополняют ряды педагогов. В нашей области уже несколько лет существует нехватка учителей в русских классах. Прибывшие молодые специалисты в первую очередь пополнят классы с русским языком обучения, частично решив проблему последних лет»,- сообщила заместитель руководителя управления образования Айнагуль Дуйсекенова.
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