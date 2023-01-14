В Атырау в выборах сенатора принимают участие 119 выборщиков

14 Января 2023, 11:39

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау, где началось голосование на выборах депутата Сената Парламента Республики Казахстан от региона, участие в них принимают 119 выборщиков - депутатов областного, городского и районных маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Атырауской областной территориальной избирательной комиссии, в выборах депутата Сената Парламента Республики Казахстан от региона принимают участие 119 выборщиков - это депутаты областного, городского и районных маслихатов. 13 не смогли принять участие в выборах по уважительным причинам. В качестве наблюдателей участие в выборах принимают 16 человек. Это представители партий, общественных объединений, доверенные лица кандидатов, а также представители СМИ.

На место депутата Сената Парламента Республики Казахстан от Атырауской области баллотируются три человека.Избирательные бюллетени для тайного голосования выборщикам были выданы членами комиссии на основании списков выборщиков по предъявлению удостоверения личности. При получении бюллетеня каждый выборщик расписался в списке выборщиков в графе о получении бюллетеня. Избирательный бюллетень заполняется голосующим в кабине для тайного голосования. В бюллетене отметка ставится в пустом квадрате справа от фамилии кандидата.Совместное заседание выборщиков и членов областной территориальной избирательной комиссии проходит в Дворце культуры имени Курмангазы.

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