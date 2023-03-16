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В Атырау в марте два дня общественный транспорт будет бесплатным

16 Марта 2023, 10:23
В Атырау в марте два дня общественный транспорт будет бесплатным

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау 19 и 22 марта общественный транспорт будет курсировать по городу бесплатно. Об этом в ходе брифинга сообщил директор коммунального государственного учреждения «Smart Atyrau» Арслан Аронов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Было принято решение, поддержанное всеми работающими в городе перевозчиками - в марте два дня предоставишь людям возможность перемещаться в маршрутных автобусах бесплатно. 19 марта, в день внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, а также депутатов областного и городского маслихатов. Также бесплатным будет проезд для жителей и гостей областного центра в общественном транспорте на Наурыз, 22 марта», - сообщил Арслан Аронов.


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