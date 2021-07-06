В Атырау в кардиоцентре развернули инфекционный стационар

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ. В Атырауском областном кардиоцентре развернут инфекционный стационар на 100 койко-мест, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения, резервный стационар был открыт из-за роста числа больных коронавирусной инфекцией. В первую очередь, в городе Атырау.

«На территории областного кардиологического центра развернут инфекционный стационар на 100 койко-мест. Прием экстренных больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями продолжается, для них задействованы оставшиеся 50 коек. Отменена лишь плановая госпитализация пациентов. Они временно будут находиться под наблюдением в участковых поликлиниках», - рассказали в пресс-службе.



Как ранее сообщалось, в выходные активно идут в прививочные пункты жители Атырауской области.