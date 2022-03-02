В Атырау в инфекционном стационаре остался 21 пациент с COVID-19

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау в инфекционном стационаре остался 21 пациент с COVID-19. Летом число лечащихся от коронавирусной инфекции в нескольких стационарах превышало тысячу человек. В настоящее время все они принимают плановых больных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у семи человек. Все случаи подтверждены в городе Атырау.

У четырех пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у троих человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились пять человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 266 человек, в модульной больнице – 21 пациент.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «зеленой» зоне.