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В Атырау в инфекционном стационаре остался 21 пациент с COVID-19

2 Марта 2022 15:00
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В Атырау в инфекционном стационаре остался 21 пациент с COVID-19

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау в инфекционном стационаре остался 21 пациент с COVID-19. Летом число лечащихся от коронавирусной инфекции в нескольких стационарах превышало тысячу человек. В настоящее время все они принимают плановых больных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у семи человек. Все случаи подтверждены в городе Атырау.

У четырех пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у троих человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились пять человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 266 человек, в модульной больнице – 21 пациент.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «зеленой» зоне.

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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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