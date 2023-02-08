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В Атырау в два раза выросло число граждан, получивших травмы из-за гололеда

8 Февраля 2023, 22:18
В Атырау в два раза выросло число граждан, получивших травмы из-за гололеда

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Граждане в основном получают переломы лодыжек и травмы затылка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала снегопада в Атырауской области число получивших различные травмы резко увеличилось. Если до снегопада за помощью в день обращались 30-35 человек, то 6 февраля – уже 55 человек, 7 февраля количество пострадавших при падениях выросло до 70 человек, сегодня к обеду обратились за медицинской помощью 65 человек. Граждане в основном ломают руки, получают переломы лодыжек, травмы затылка», - рассказал заведующий травматологическим отделением Атырауской областной больницы Асхат Бисенгалиев.

Среди пострадавших атыраусцев люди самого разного возраста.

Как сообщил Асхат Бисенгалиев, 7 февраля в травматологическое отделение поступило 3 человека, которых сбила машина. Один из них госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в Атырау из-за обильного снегопада в городе приостановили движение общественного автотранспорта. Занятия в школах и колледжах перевели в онлайн-формат.


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