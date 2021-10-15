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    02:23, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Атырау в ДТП погиб 19-летний парень

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в дорожно-транспортном происшествии погиб человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Дорожно-транспортное происшествие произошло менее часа назад, получив широкую огласку в социальных сетях. Департамент полиции Атырауской области сообщает, что на перекрестке улиц Абулхаирхана - Маденова в районе коммунального рынка Сарайшык автомобиль марки Kia Rio и автомобиль марки Mitsubishi Pajero совершили дорожно-транспортное происшествие. А результате ДТП погиб человек, 2002 года рождения. Начато проведение расследования по статье 345 УК РК», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции региона, заверив, что дополнительная информация будет сообщена позже.


    Теги:
    МВД РК Атырауская область ДТП Видео Правоохранительные органы
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