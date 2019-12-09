В Атырау увеличится число футбольных полей

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау увеличится число футбольных полей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Специалисты городского департамента ЖКХ в результате анализа жалоб и предложений населения в социальных сетях и Telegram-чате областного акимата составили список 12 футбольных полей, требующих капитального ремонта. Во время ремонта спортивных сооружений будут отремонтированы и покрашены заборы, заменена металлическая сетка. Сами поля сначала будут выровнены гравием, после чего будет постелена песочно-резиновая смесь, и потом поля покроют искусственным газоном», - сообщили в пресс-службе городского акимата.

Кроме того, в этом году планируется построить 5 новых футбольных полей. А в следующем году в рамках проекта «100 дворов» в жилых районах города вместе с детскими площадками будут возведены и футбольные поля, добавили в акимате.