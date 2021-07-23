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В Атырау увеличили число мобильных бригад и карет скорой помощи

23 Июля 2021 20:42
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В Атырау увеличили число мобильных бригад и карет скорой помощи

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за вспышки заболеваемости Covid-19 в Атырау мобильные бригады перешли на круглосуточный режим работы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в регионе при поликлиниках, районных больницах и семейно-врачебных амбулаториях работают 126 мобильных бригад.
«Медики выезжают к пациентам с первыми признаками Covid-19 и пневмонии, назначают лечение, берут ПЦР-тесты. При ухудшении состояния больного уже вызывается бригада скорой помощи, которая, при необходимости, принимает решение о госпитализации пациента. Сегодня мы увеличили число бригад «103» еще на шесть, так как вызовов от жителей поступает очень много», - рассказал заместитель управления здравоохранения Атырауской области Кайсар Абдалиев на брифинге в РСК.
По словам спикера, сегодня амбулаторное лечение на дому получают свыше 2,5 тысяч жителей области. Всё они обслуживаются участковыми поликлиниками и мобильными группами.
«В настоящее время на вызовы к жителям Атырау выезжают также 48 бригад областной станции скорой помощи, три из них - Covid-бригады. В день диспетчерская служба «103» обрабатывает до 1,5 тысяч звонков от местных жителей», - сообщил Кайсар Абдалиев.

Как ранее сообщалось, 375 медиков работают в «красных» зонах Атырауской области.


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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