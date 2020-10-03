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В Атырау увековечили память военной летчицы Хиуаз Доспановой

Автор:  
Виктор Сутягин
3 Октября 2020, 23:33
В Атырау увековечили память военной летчицы Хиуаз Доспановой

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В преддверии празднования 380-летия города Атырау состоялось торжественное открытие памятной доски Хиуаз Доспановой на фасаде международного аэропорта Атырау, носящего имя прославленной летчицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году международному аэропорту Атырау было присвоено имя нашей землячки - летчика, народного героя Казахстана Хиуаз Доспановой. В годы Великой Отечественной войны она воевала в легендарной эскадрилье «Ночные ведьмы». В казахской истории, в тюркской истории было много девушек-героев. Хиуаз Доспанова стала одной из тех, кто продолжил эти традиции. Наша задача – донести до будущих поколений героические поступки наших батыров. Ценить мирное небо и чтить память героев. Восхваление таких народных героев, как Хиуаз Доспанова, не должны ограничиваться одним днем. И в дальнейшем мы будем продолжать пропагандировать героические поступки наших отцов и матерей», - сказал глава региона Махамбет Досмухамбетов.

Затем председатель Атырауского областного совета ветеранов Катимолла Ризуанов вручил памятные медали имени Хиуаз Доспановой активистам общества, представителям общественности, тем, кто принял активное участие в присвоения имени Хиуаз Доспановой международному аэропорту Атырау.

К памятнику Хиуаз Доспановой, который был возведен в прошлом году, возложили цветы.

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