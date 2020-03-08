В Атырау устраняют последствия шторма. Ветер не стихает

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау устраняют последствия шторма. Ветер не стихает, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Атырау третий день находится в эпицентре стихии. В регионе штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду. Город и часть районов накрыла пыльная буря.

Как проинформировали в пресс-службе городского акимата, на недавно отремонтированной площади имени Махамбета-Исатая ветром повалило декоративную арку, с микрорайоне Алмагуль обрушилась часть обшивки многоквартирного дома, есть сорванные баннеры.

«Все повреждения уже устраняются, несмотря на праздник», - сообщили в пресс-службе.

Тем временем шквальный ветер не стихает.