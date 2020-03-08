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В Атырау устраняют последствия шторма. Ветер не стихает
8 Марта 2020 17:30
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау устраняют последствия шторма. Ветер не стихает, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Атырау третий день находится в эпицентре стихии. В регионе штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду. Город и часть районов накрыла пыльная буря.
Как проинформировали в пресс-службе городского акимата, на недавно отремонтированной площади имени Махамбета-Исатая ветром повалило декоративную арку, с микрорайоне Алмагуль обрушилась часть обшивки многоквартирного дома, есть сорванные баннеры.
«Все повреждения уже устраняются, несмотря на праздник», - сообщили в пресс-службе.
Тем временем шквальный ветер не стихает.
Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия, Погода,
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