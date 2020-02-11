В Атырау устранили аварию канализационного коллектора над Черной речкой

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау устранили аварию канализационного коллектора над Черной речкой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Канализационный коллектор прорвало в том месте, где он проходит над рекой, которая называется Черной. Мы ночью ходили смотреть, были там в первом часу ночи, утечка продолжалась, временами коллектор даже фонтанировал нечистотами. У коллектора нет резервной, байпасной линии, даже отсутствует кожух, футляр. Приехавшие работники предприятия ничего не могли сделать, так как давление в напорном коллекторе высокое. Насос, качающий стоки, остановить нельзя, он единственный качает из города на поля испарения», - говорит житель Атырау Фархад Махмудулы.

Как сообщил пресс-секретарь КГП «Атырау обласы су арнасы» Азамат Сарсенбаев, утечка на канализационном коллекторе в районе Черной речки устранена. Сотрудники КГП установили хомут на канализационную трубу D500.

Сколько нечистот попало в реку, выясняется.





Фото очевидцев