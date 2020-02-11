В Атырау устранили аварию канализационного коллектора над Черной речкой
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау устранили аварию канализационного коллектора над Черной речкой, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Канализационный коллектор прорвало в том месте, где он проходит над рекой, которая называется Черной. Мы ночью ходили смотреть, были там в первом часу ночи, утечка продолжалась, временами коллектор даже фонтанировал нечистотами. У коллектора нет резервной, байпасной линии, даже отсутствует кожух, футляр. Приехавшие работники предприятия ничего не могли сделать, так как давление в напорном коллекторе высокое. Насос, качающий стоки, остановить нельзя, он единственный качает из города на поля испарения», - говорит житель Атырау Фархад Махмудулы.
Как сообщил пресс-секретарь КГП «Атырау обласы су арнасы» Азамат Сарсенбаев, утечка на канализационном коллекторе в районе Черной речки устранена. Сотрудники КГП установили хомут на канализационную трубу D500.
Сколько нечистот попало в реку, выясняется.
Фото очевидцев
- Завершилось расследование гибели рабочего на ТЭЦ-2 в Петропавловске
- Сотрудники ДЧС спасли автобус с гражданами Узбекистана, сломавшийся на трассе
- Масштабная очистка снега ведется во дворах Усть-Каменогорска
- Рекомендации по очистке от снега в Нур-Султане дали в МВД
- Более 20 казахстанок находились в сексуальном рабстве в Бахрейне – МИД РК
- Трёх рыбаков унесло на отколотой льдине в Капшагайское водохранилище
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана