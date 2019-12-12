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В Атырау успешно работает благотворительный магазин
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау общественное объединение «Игі іске бастама» открыло благотворительный магазин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Благотворительный магазин был открыт в мае. Цель – помочь продовольствием и одеждой многодетным матерям, а также людям из социально уязвимых слоев населения. Товары – одежду, обувь в магазин приносят горожане. Информация о сборе идет через социальные сети. По словам руководителя объединения Акылбека Муханова, продовольствие они покупают за собственные деньги и средства спонсоров.
«Для того, чтобы бесплатно получить продовольствие, мы запрашиваем соответствующие документы у многодетных матерей, у матерей-одиночек. А для того, чтобы взять одежду и обувь из нашего магазина, достаточно удостоверения личности», – говорит Акылбек Муханов. Члены общественного объединения готовы принять в свои ряды всех желающих. Главное требование – желание помогать людям. Для того, чтобы стать добровольцем, достаточно ввести свои данные на сайте объединения www.iib.kz в рубрике «вступить в ряды добровольцев».
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