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    23:53, 29 Март 2022 | GMT +6

    В Атырау ураганный ветер сорвал часть крыши с кардиологического центра

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау ураганный ветер сорвал часть крыши с областного кардиологического центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во вторник в городе Атырау по ул. Смагулова в результате сильного ветра с порывами до 28 метров в секунду произошел срыв части кровли с трехэтажного здания Атырауского областного кардиологического центра. Примерная площадь слетевшей кровли – 100 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. В ликвидацию аварийной ситуации приняли участие сотрудники и техника департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Напомнив, что в среду в области по прогнозам вновь ожидается штормовой ветер с порывами до 28 метров в секунду.

    Как ранее сообщалось, шквальный ветер рвет провода, сносит крыши и заборы в Атырау.

    Жители Атырау пострадали из-за шквального ветра.


    Теги:
    Атырауская область Погода ДЧС Происшествия, ЧС Происшествия
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