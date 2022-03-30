В Атырау ураганный ветер сорвал часть крыши с кардиологического центра

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау ураганный ветер сорвал часть крыши с областного кардиологического центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во вторник в городе Атырау по ул. Смагулова в результате сильного ветра с порывами до 28 метров в секунду произошел срыв части кровли с трехэтажного здания Атырауского областного кардиологического центра. Примерная площадь слетевшей кровли – 100 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. В ликвидацию аварийной ситуации приняли участие сотрудники и техника департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомнив, что в среду в области по прогнозам вновь ожидается штормовой ветер с порывами до 28 метров в секунду.

Как ранее сообщалось, шквальный ветер рвет провода, сносит крыши и заборы в Атырау.

Жители Атырау пострадали из-за шквального ветра.