В Атырау умер один из пострадавших при взрыве на заправке

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау умер один из пострадавших при взрыве на заправке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, скончавшийся в реанимационном отделении поступил с ожогами около 90 процентов тела. Известно, что это водитель газозаправочной автоцистерны. Ему было 34 года.

Напомним, 5 июня произошёл взрыв на одной из АГЗС Атырау, в результате которого пострадали четыре человека.



