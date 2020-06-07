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В Атырау умер один из пострадавших при взрыве на заправке
7 Июня 2020 18:23
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау умер один из пострадавших при взрыве на заправке, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в областном управлении здравоохранения, скончавшийся в реанимационном отделении поступил с ожогами около 90 процентов тела. Известно, что это водитель газозаправочной автоцистерны. Ему было 34 года.
Напомним, 5 июня произошёл взрыв на одной из АГЗС Атырау, в результате которого пострадали четыре человека.
Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия, Здравоохранение,
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