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В Атырау умер один из пострадавших при взрыве на заправке

7 Июня 2020 18:23
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В Атырау умер один из пострадавших при взрыве на заправке

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау умер один из пострадавших при взрыве на заправке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, скончавшийся в реанимационном отделении поступил с ожогами около 90 процентов тела. Известно, что это водитель газозаправочной автоцистерны. Ему было 34 года.

Напомним, 5 июня произошёл взрыв на одной из АГЗС Атырау, в результате которого пострадали четыре человека.



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Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия, Здравоохранение,
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Автор:

Виктор Сутягин

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