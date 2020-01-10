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В Атырау умер годовалый малыш, проглотивший батарейку

10 Января 2020 12:58
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В Атырау умер годовалый малыш, проглотивший батарейку

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау медикам не удалось спасти годовалого ребенка, проглотившего батарейку от пульта телевизора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в областном управлении здравоохранения, малыш поступил в тяжелом состоянии - он дышал с трудом. Оперативно было установлено, что ребенок проглотил какой-то предмет. В облздраве подтвердили, что это была батарейка.

Ее попытались извлечь безоперационным методом. К сожалению, предмет был достаточно большой и сделать это не удалось. Не помогла и операция - ребенок, которому было чуть более 11 месяцев, скончался от дыхательной и сердечной недостаточности.



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Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия,
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