В Атырау убийца чемпиона мира по грэпплингу осуждён на 15 лет

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау обвиняемый в убийстве чемпиона мира по грэпплингу решением суда осуждён на 15 лет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе областного суда, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области завершено рассмотрение уголовного дела по обвинению двух бывших сотрудникам полиции в убийстве 18-летнего чемпиона мира по грэпплингу Есенбека Сигуатова. Вынесен приговор. Один из подсудимых признан виновным по п. 6 и 9 ч. 2 ст. 99 УК РК и приговорён к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии чрезвычайной безопасности. Второй подсудимый признан виновным по статье 432 УК РК, предусматривающей наказание за укрывательство преступления, и приговорён к 3 годам лишения свободы.

Напомним, 9 августа прошлого года в ходе ссоры между молодыми жителями двух сел

осужденный произвел в Есенбека Сигуатова несколько выстрелов из охотничьего ружья 12-го калибра.



