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В Атырау у находящихся на карантине коронавирус не подтвердился
17 Марта 2020 22:16
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау у находящихся на карантине коронавирус не подтвердился, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как проинформировал руководитель областного управления здравоохранения Байтолла Газизов, в настоящее время на карантине в областном центре находятся 9 человек. Это прибывшие из стран категории 1 А и контактировавшие с зараженными в других городах. Прибывших из-за границы шестеро. Они находятся в специально открытом провизорском центре, а трое контактных помещены в инфекционное отделение городской больницы в микрорайоне Нурсая.
Байтолла Газизов сообщил, что результаты проведенных анализов показали, что все находящиеся на карантине здоровы. Но необходимое время они будут находиться под наблюдением медиков.
Ключевые слова: Атырауская область, Здравоохранение, Коронавирус,
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