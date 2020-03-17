В Атырау у находящихся на карантине коронавирус не подтвердился

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау у находящихся на карантине коронавирус не подтвердился, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировал руководитель областного управления здравоохранения Байтолла Газизов, в настоящее время на карантине в областном центре находятся 9 человек. Это прибывшие из стран категории 1 А и контактировавшие с зараженными в других городах. Прибывших из-за границы шестеро. Они находятся в специально открытом провизорском центре, а трое контактных помещены в инфекционное отделение городской больницы в микрорайоне Нурсая.

Байтолла Газизов сообщил, что результаты проведенных анализов показали, что все находящиеся на карантине здоровы. Но необходимое время они будут находиться под наблюдением медиков.