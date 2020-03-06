В Атырау у браконьера изъяли 126 кг рыбы осетровых пород

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау у браконьера изъято 126 кг рыбы осетровых пород, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Незаконно выловленную рыбу сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы департамента полиции региона обнаружили в пригородном поселке Жумыскер у местного жителя 1988г.р. В четырех мешках находилось 126 килограммов осетра. Ведется досудебное расследование по части 1 ст.339 УК РК», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

Напомним, рыба осетровых пород наравне с сайгаками по новому закону отнесена к исчезающим видам дикой природы. Наказание за ее вылов ужесточено.

Ранее сообщалось, что в Атырау инспекторов рыбоохраны задержали с тушками осетров.