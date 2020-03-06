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В Атырау у браконьера изъяли 126 кг рыбы осетровых пород
6 Марта 2020 10:09
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау у браконьера изъято 126 кг рыбы осетровых пород, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеВ Атырау инспекторов рыбоохраны задержали с тушами осетров Более 500 кг рыбы осетровых пород изъяли у жителя Мангистауской области Развитие рыбного хозяйства является одной из приоритетных задач - Махамбет Досмухамбетов
«Незаконно выловленную рыбу сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы департамента полиции региона обнаружили в пригородном поселке Жумыскер у местного жителя 1988г.р. В четырех мешках находилось 126 килограммов осетра. Ведется досудебное расследование по части 1 ст.339 УК РК», - сообщили в пресс-службе ДП региона.
Напомним, рыба осетровых пород наравне с сайгаками по новому закону отнесена к исчезающим видам дикой природы. Наказание за ее вылов ужесточено.
Ранее сообщалось, что в Атырау инспекторов рыбоохраны задержали с тушками осетров.
Ключевые слова: Атырауская область,
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