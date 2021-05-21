В Атырау тушат пожар на побережье Каспийского моря

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау тушат пожар на побережье Каспийского моря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«20 мая с 9 часов личный состав пожарных подразделений на вертолете «МИ-8» ЗРФ АО «Казавиаспас» МЧС РК во главе с заместителем начальника Департамента были доставлены на место, где на побережье Каспия горят тростниковые заросли. Из Атырау к месту пожара выехали 5 единиц техники с боевыми расчетами в составе13 сотрудников. На месте пожара было смонтировано оборудование для обеспечения бесперебойной связи. При проведении воздушной разведки вертолетом установлено 6 очагов горения с ориентировочной площадью 10,6 га. Вертолетом «МИ-8» с помощью ВСУ-5 проводится тушение очагов огня путем сброса воды с воздуха. Одновременно тушение осуществляется с помощью хлопушек, лопат и подачи воды с мотопомп. Ликвидировано 4 очага возгорания камыша. Для координации действии по тушению пожара в департаменте создан оперативный штаб. Работа по тушению камыша продолжается», – информирует пресс-службы ДЧС региона.

Как ранее сообщалось, в Атырауской области на побережье Каспийского моря загорелись заросли камыша.