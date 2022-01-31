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В Атырау Toyota столкнулась со скорой: двое пострадавших

31 Января 2022 12:00
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В Атырау Toyota столкнулась со скорой: двое пострадавших

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау Toyota столкнулась со скорой помощью, ехавшей на красный свет светофора: двое пострадавших, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«ДТП произошло на перекрестке улиц Досмухамедова-Тайманова. При движении на зеленый свет светофора автомобиль марки Toyota Camry под управлением водителя 1995 г.р., столкнулся с автомашиной скорой помощи марки Lada Largus под управлением гражданина 1998 г. р. В момент столкновения скорая двигалась с правой стороны на красный сигнал светофора.
При столкновении автомобиль скорой помощи марки Lada Largus наехал на дорожный знак, расположенный на обочине.
Двое пассажиров автомобиля марки Lada Largus были доставлены в больницу с различными телесными повреждениями. В настоящее время ведется сбор документов», - сообщили в пресс-службе ДП Области.


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#Атырауская область   #ДТП   #Происшествия  
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Автор:

Виктор Сутягин

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