В Атырау суд с участием присяжных огласил приговор 21 участнику драки с перестрелкой

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау суд с участием присяжных заседателей огласил приговор в отношении 21 участника массовой драки с перестрелкой, в ходе которой несколько человек получили ранения. Один впоследствии скончался, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Атырау в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области оглашен приговор в отношении 21 человека, причастного к перестрелке 30 октября 2021 года в селе Сагиз Кызылкогинского района. В результате в тот день несколько человек получили огнестрельные ранения, от полученных травм один из них скончался в амбулаторной больнице села Сагиз. Вина подсудимых была полностью доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз, протоколом осмотра места происшествия и вещественными доказательствами.

Подсудимые вину не признали. Уголовное дело рассмотрено по ходатайству подсудимого Б. с участием коллегии присяжных заседателей.

Как сообщили в пресс-службе суда, вердиктом суда с участием присяжных заседателей подсудимый Б. признан виновным по п.7,9 ч.2 ст.99, ч.3 ст. 24-п.1,7,9 ч.2 ст. 99 УК, назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы.

Подсудимый Т. признан виновным по п.2 ч.3 ст.293 УК, назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Подсудимый У. признан виновным по ч.3 ст.24- п.1,7,9 ч.2 ст.99 УК, назначено наказание в виде 11 лет 3 месяцев лишения свободы.

Подсудимый С. признан виновным по п.4,5 ч.2 ст.107 УК, согласно Закону РК «Об амнистии» освобожден от уголовной ответственности.

Подсудимые Б., Б., Ө. признаны виновными по ст.434 УК, назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Согласно Закону РК «Об амнистии» окончательно назначено 2 года 8 месяцев лишения свободы.

Подсудимый Қ. признан виновным по ст.432 УК, назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Согласно Закону РК «Об амнистии» окончательно назначено 2 года 8 месяцев лишения свободы.

Подсудимые Т. и А. признаны виновными по ст.434 УК, назначено наказание в виде 4 лет ограничения свободы. Согласно Закону РК «Об амнистии» окончательно назначено 2 года 8 месяцев ограничения свободы.

Подсудимые Ж., С., М., К., Б., Д., М., К., А., К., У. в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.434 УК, оправданы в связи с недоказанностью участия подсудимых в совершении уголовного правонарушения.