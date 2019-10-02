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В Атырау суд оправдал врачей, обвиняемых в гибели роженицы

2 Октября 2019 18:35
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В Атырау суд оправдал врачей, обвиняемых в гибели роженицы

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау суд оправдал врачей, обвиняемых в гибели роженицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Городской суд №2 рассмотрел дело по обвинению трех медиков областного перинатального центра и врача городской поликлиники в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть человека. Как было выяснено в ходе судебного разбирательства, жительница города, родив двойню, сама умерла. Родственники обвинили медиков в том, что во время операции роженице занесли инфекцию.

Суд всех подсудимых оправдал в связи с отсутствием уголовных правонарушений, оставив без удовлетворения иск потерпевшей стороны о взыскании имущественного и морального ущерба. Приговор может быть обжалован в течение 15 дней», - сообщили в пресс-службе областного суда.

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Ключевые слова: Атырауская область, Суды, Здравоохранение,
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Автор:

А. Соколов

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