В Атырау суд огласил приговор в отношении 27 участников январских событий

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау суд огласил приговор в отношении 27 участников январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дело рассматривалось в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области. По уголовному делу проходили 27 человек. Они обвинялись следствием в участии в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромах, призывах к активному неподчинению законным требованиям представителей власти, краже, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа группой лиц по предварительному сговору, хищении огнестрельного оружия и других статьях Уголовного Кодекса РК.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, в ходе судебных слушаний квалификация преступлений подсудимых была изменена. Прокуратурой был составлен новый обвинительный акт с переквалификацией действий подсудимых на менее тяжкие уголовные правонарушения. Подсудимые, в свою очередь, признав вину, не оспаривая собранные по делу доказательства, просили заключить процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Такое процессуальное соглашение было заключено.

«При назначении наказания суд признал смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами – чистосердечное раскаяние, нахождение на иждивении обвиняемых малолетних детей. Отягчающих обстоятельств в отношении 26 подсудимых не установлено», - сообщили в пресс-службе суда.

В отношении них был применен Закон «Об амнистии». Двое подсудимых освобождены от уголовной ответственности по Закону об амнистии от 02 ноября 2022 года. 17 освобождены от уголовной ответственности «в связи с отбытием наказания». Семи подсудимым назначено наказание, не связанное с лишением свободы.

Все подсудимые были освобождены в зале суда.

В отношении Азамата Ибраемова суд отягчающим обстоятельством признал рецидив преступлений. Ему с применением нормы части четвертой статьи 55 УК назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы.