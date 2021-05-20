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В Атырау старшеклассники стали наставниками для воспитанников детского дома

20 Мая 2021 21:21
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В Атырау старшеклассники стали наставниками для воспитанников детского дома

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Учащиеся Назарбаев Интеллектуальной школы города Атырау стали наставниками для воспитанников детского дома «Шанырак», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Проект «Наставник» - «Тәлімгер», стартовавший в январе этого года, был реализован между Назарбаев Интеллектуальной школой и детским домом «Шанырак». Основная цель 15-недельного проекта – передача знаний воспитанникам детдома, привитие им лидерских качеств, умений отстаивать свою точку зрения. Наставники были разделены на три группы: «Ораторское искусство», «Логика» и «English Time Together». В связи с пандемией занятия с детьми проводились на онлайн платформе ZOOM», - рассказали в пресс-службе учебного заведения.

Группу «Ораторское искусство» возглавили ученики 11 «С» класса Жанабай Нурсултан и Азамат Жибек. Группу «Логика» вели ученики 11 «А» класса Бекмуратов Аман и Тлеубаева Лейла. Дайранова Камарсулу (11 «А») и Сагидулла Айгерим (11«С») обучали детей-сирот английскому языку.


«Проект позволил получить новые знания не только воспитанникам детского дома, но и молодые наставники смогли улучшить и закрепить свои знания . По их словам, благодаря проекту они почувствовали каково это быть учителем, приложив все усилия, чтобы каждый урок был интересным и запоминающимся. В свою очередь, молодые интеллектуалы смогли найти новых друзей и повысить коммуникативные навыки», - рассказали в пресс-службе НИШ.


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#Атырауская область   #Общество  
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Автор:

Виктор Сутягин

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