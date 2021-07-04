В Атырау среди вакцинированных разыграют 40 млн тенге

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау среди вакцинированных от коронавируса разыграют 40 млн тенге. Инициатор акции ОЮЛ «Гражданский Альянс Атырауской области», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Призовой фонд составит 40 миллионов тенге, в том числе главный приз - 10 миллионов тенге!

Начиная с 30 июня по 30 сентября 2021 года каждые 10 дней среди граждан, получивших I и II компоненты вакцин, будет проводиться розыгрыши десяти денежных сертификатов на сумму 200 тыс. тенге. В августе будут разыграны два сертификата на сумму 3 млн тенге среди лиц, получивших вакцину с 30 июня по 31 июля 2021 года. В сентябре будут разыграны еще два сертификата на сумму 3 млн тенге среди лиц, получивших вакцину с 1 по 31 августа текущего года.

Главный денежный приз в размере 10 млн тенге будет разыгран в октябре 2021 года среди людей, получивших I и II компоненты вакцин в Атырауской области в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года.

Победителей денежных сертификатов будут объявлять в прямом эфире местного ТВ и социальных сетях на страничках ОЮЛ «Гражданский Альянс Атырауской области».

«Для обеспечения прозрачности проводимой акции будут привлечены НПО, известные блогеры, активные представители гражданского сектора»,- сообщили в ОЮЛ «Гражданский Альянс Атырауской области».