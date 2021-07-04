РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:55, 03 Июль 2021 | GMT +6

    В Атырау среди вакцинированных разыграют 40 млн тенге

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау среди вакцинированных от коронавируса разыграют 40 млн тенге. Инициатор акции ОЮЛ «Гражданский Альянс Атырауской области», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Призовой фонд составит 40 миллионов тенге, в том числе главный приз - 10 миллионов тенге!

    Начиная с 30 июня по 30 сентября 2021 года каждые 10 дней среди граждан, получивших I и II компоненты вакцин, будет проводиться розыгрыши десяти денежных сертификатов на сумму 200 тыс. тенге. В августе будут разыграны два сертификата на сумму 3 млн тенге среди лиц, получивших вакцину с 30 июня по 31 июля 2021 года. В сентябре будут разыграны еще два сертификата на сумму 3 млн тенге среди лиц, получивших вакцину с 1 по 31 августа текущего года.

    Главный денежный приз в размере 10 млн тенге будет разыгран в октябре 2021 года среди людей, получивших I и II компоненты вакцин в Атырауской области в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года.

    Победителей денежных сертификатов будут объявлять в прямом эфире местного ТВ и социальных сетях на страничках ОЮЛ «Гражданский Альянс Атырауской области».

    «Для обеспечения прозрачности проводимой акции будут привлечены НПО, известные блогеры, активные представители гражданского сектора»,- сообщили в ОЮЛ «Гражданский Альянс Атырауской области».


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Вакцинация Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:20
    Гребцы Кирилл Тубаев и Тимофей Емельянов завоевали бронзовые медали Азиатских игр
    Сегодня, 09:00
    Мини-трактор своими руками собрал сельчанин из ЗКО
    Сегодня, 08:43
    20 многопрофильных больниц с привлечением частных инвестиций могут построить в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!