АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау специалисты из Беларуси подготовили инструкторов по реабилитации людей с инвалидностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырау в Центре молодежи «Абай» прошел семинар «Первый контакт». Он касался активной реабилитации людей с нарушениями опорно-двигательной системы. В течение трех дней приглашенные белорусские специалисты обучали атырауских волонтеров активной реабилитации спинальных больных в постбольничный период.

«Одним из главных преимуществ проекта является то, обученные инструкторы смогут помочь стать максимально самостоятельными и почувствовать себя полноценными членами нашего общества как можно большему количеству людей с ограниченными возможностями. Наши семинары также направлены на изучение медицинских и психологических аспектов, а также на необходимость информирования людей с инвалидностью об их правах и видах помощи от государства. Во время семинара учащиеся получают информацию о потребностях и возможностях человека с травмами позвоночника и спинного мозга, возвращении их к привычному образу жизни после перенесенной травмы и как их мотивировать делать физические упражнения и вести активный способ жизни», - говорит один их инструкторов Инна Дигилевич.

Для участия в проекте в качестве инструкторов были проведены встречи со студентами медицинских учреждений, волонтерами. В результате были отобраны 20 человек, 10 из них – люди с инвалидностью на коляске.

«С помощью нашего проекта мы хотим помочь профессиональному развитию инструкторов-реабилитологов в Атырауской области, а также обучить новых инструкторов, так как потребность в них с годами увеличивается. Методы реабилитации во всем мире меняются очень часто, мы хотим, чтобы местные инструкторы овладели новыми знаниями и помогли большому количеству пациентов достичь самостоятельности и готовности к максимально независимой и равноправной жизни в обществе», - говорит руководитель ОФ «Биз де адамбыз» Гульназ Космурзиева.