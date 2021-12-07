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В Атырау спасли спрыгнувшую с моста в Урал беременную женщину

7 Декабря 2021 12:55
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В Атырау спасли спрыгнувшую с моста в Урал беременную женщину

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау спасли спрыгнувшую с моста в Урал женщину, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Инцидент произошел сегодня в 09.35 часов. Беременная женщина спрыгнула с моста в ледяную воду. Сотрудники водной полиции ДП Атырауской области, подплыв на катере к женщине, извлекли ее из воды и передали в бессознательном состоянии сотрудникам ДЧС Атырауской области. Спасатели немедленно оказали первую помощь посредством искусственного дыхания и массажа сердца. Благодаря мгновенным и решительным действиям спасателей дыхание женщины восстановилось до прибытия скорой помощи.

В спасательной операции участвовали 4 сотрудника и 1 единица техники ДЧС Атырауской области, 5 сотрудников и 1 единица техники ДП Атырауской области», - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.



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#Атырауская область   #Происшествия  
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Автор:

Виктор Сутягин

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