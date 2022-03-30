В Атырау создана специальная группа по подсчету нанесенного ураганом ущерба

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау создана специальная группа по подсчету нанесенного ураганным ветром ущерба, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

«Сегодня на территории города ураганным ветром с порывами до 28 метров в секунду сорвало несколько крыш с жилых домов и социальных объектов. Пострадали фасады многоэтажных жилых домов, повреждены деревянные и бетонные опоры электропередачи.

Чрезвычайная ситуация в городе находится под личным контролем акимата города. Специальные службы в усиленном режиме ликвидируют последствия урагана. Создана специальная группа, которая определяет размер нанесенного стихией ущерба», - сообщили в пресс-службе акимата города Атырау.

Как ранее сообщалось, шквальный ветер рвет провода, сносит крыши и заборы в Атырау.

Жители Атырау пострадали из-за шквального ветра.

В Атырау ураганный ветер сорвал часть крыши с кардиологического центра.