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    01:33, 30 Март 2022 | GMT +6

    В Атырау создана специальная группа по подсчету нанесенного ураганом ущерба

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау создана специальная группа по подсчету нанесенного ураганным ветром ущерба, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    «Сегодня на территории города ураганным ветром с порывами до 28 метров в секунду сорвало несколько крыш с жилых домов и социальных объектов. Пострадали фасады многоэтажных жилых домов, повреждены деревянные и бетонные опоры электропередачи.

    Чрезвычайная ситуация в городе находится под личным контролем акимата города. Специальные службы в усиленном режиме ликвидируют последствия урагана. Создана специальная группа, которая определяет размер нанесенного стихией ущерба», - сообщили в пресс-службе акимата города Атырау.

    Как ранее сообщалось, шквальный ветер рвет провода, сносит крыши и заборы в Атырау.

    Жители Атырау пострадали из-за шквального ветра.

    В Атырау ураганный ветер сорвал часть крыши с кардиологического центра.


    Теги:
    Атырауская область Погода Происшествия, ЧС Другие государственные органы Акимат Происшествия
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