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В Атырау создан центр развития волонтерского движения
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау создан центрразвития волонтерского движения, передает корреспондент МИА«Казинформ».
«Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 2020 год Годом
волонтера в Казахстане. В Атырауской области это движение развито
достаточно неплохо. В различных сферах, от медицины до помощи
многодетным и людям с ограниченными возможностями, заняты на
добровольной основе сотни молодых людей. Теперь же в рамках
общенационального волонтерского проекта во Дворце
учащихся и молодежи создан центр развития волонтерского движения», -
сообщат региональная служба коммуникаций.
Планируется, что центр объединит всех волонтеров региона. Это позволит
сделать их работу системной. А главное, молодые люди будут знать, где в
первую очередь требуется их помощь.
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