В Атырау создан центр развития волонтерского движения

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау создан центрразвития волонтерского движения, передает корреспондент МИА«Казинформ».

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 2020 год Годом

волонтера в Казахстане. В Атырауской области это движение развито

достаточно неплохо. В различных сферах, от медицины до помощи

многодетным и людям с ограниченными возможностями, заняты на

добровольной основе сотни молодых людей. Теперь же в рамках

общенационального волонтерского проекта во Дворце

учащихся и молодежи создан центр развития волонтерского движения», -

сообщат региональная служба коммуникаций.

Планируется, что центр объединит всех волонтеров региона. Это позволит

сделать их работу системной. А главное, молодые люди будут знать, где в

первую очередь требуется их помощь.