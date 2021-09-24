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    00:57, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Атырау совершил экстренную посадку Boeing 767, направлявшийся из столицы в Стамбул

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В Атырауском международном аэропорту имени Х. Доспановой совершил экстренную посадку Boeing 767, направлявшийся из Нур-Султана в Стамбул, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как информирует пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, вечером 23 сентября пассажирский самолет Boeing 767, направлявшийся в турецкий Стамбул, произвел вынужденную экстренную посадку в международном аэропорту Атырау имени Х. Доспановой.

    По предварительным данным, вынужденная посадка авиалайнера была произведена из-за неисправности топливной системы. Однако это предварительные данные, не подтвержденные пока специалистами.

    На борту пассажирского самолета находилось 205 пассажиров, из них пятеро детей. Пострадавших при посадке нет.


    Теги:
    Атырауская область Авиация Происшествия, ЧС Транспорт Главная Происшествия
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