В Атырау снизился тариф на водоснабжение

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - С 1 декабря в Атырауской области снижается тариф на водоснабжение, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Департамента по регулированию естественных монополий по Атырауской области, была рассмотрена заявка КГП «Атырау облысы Су Арнасы», снабжающего население города Атырау водой. Заявка была подана на утверждение тарифа по подаче воды по распределительным сетям и магистральным трубопроводам города Атырау. Проанализировав заявку, Антимонопольный департамент утвердил средне-отпускной тариф на подачу воды в размере 123,98 тенге за кубический метр со снижением тарифа на 26,19 тенге. В том числе для населения в размере 78,26 тенге за кубометр - со снижением тарифа на 10,74 тенге.

Такие же тарифы утверждены для посёлка Макат Макатского района.







