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В Атырау снижается число тяжело болеющих COVID-19 пациентов

22 Декабря 2021 03:31
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В Атырау снижается число тяжело болеющих COVID-19 пациентов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау снижается число тяжело болеющих COVID-19, находящихся в инфекционных стационарах. Сегодня 12 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 70 человек.

Загруженность составляет 10,3% (на 580 койко-мест). В отделениях реанимации области находятся 12 пациентов с коронавирусной инфекцией, двое из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 22,4% (на 58 мест).

Как ранее сообщалось, в Атырауской области уже месяц снижается число больных COVID-19.



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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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