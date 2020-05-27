В Атырау сгорела фура из Беларуси

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау сгорела фура из Беларуси, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона, на трассе Доссор-Кульсары в 45 километрах от областного центра полностью сгорела грузовая машина, зарегистрированная в Республике Беларусь.

Фура, перевозившая куриную продукцию, следовала в Актау.

По информации ДЧС, пострадавших нет.

В пресс-службе ДП пообещали предоставить информацию после расследования всех обстоятельств инцидента на автотрассе.