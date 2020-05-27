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В Атырау сгорела фура из Беларуси

27 Мая 2020 08:21
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В Атырау сгорела фура из Беларуси

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау сгорела фура из Беларуси, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона, на трассе Доссор-Кульсары в 45 километрах от областного центра полностью сгорела грузовая машина, зарегистрированная в Республике Беларусь.

Фура, перевозившая куриную продукцию, следовала в Актау.

По информации ДЧС, пострадавших нет.

В пресс-службе ДП пообещали предоставить информацию после расследования всех обстоятельств инцидента на автотрассе.

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Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия,
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Автор:

Виктор Сутягин

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