Новости
В Атырау сгорел 12-квартирный жилой дом
22 Августа 2021 12:43
Поделиться:
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау сгорел 12-квартирный жилой дом барачного типа, передаёт корреспондент МИА Казинформ».
Новости по темеСклон горы горел в Алматы Подробности о пожаре, уничтожившем 12-квартирный дом, сообщили в Атырау Троллейбус въехал в подземный переход в Алматы: есть пострадавшие
Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, пожар произошёл в городском микрорайоне СМП-163.
По невыясненным пока причинам загорелся дом барачного типа на одиннадцать квартир. Пожар начался глубокой ночью. Пострадавших нет: всех жителей дома удалось эвакуировать.
В настоящее время спасатели продолжают проливать стены и пол дома, не давая возможности огню вспыхнуть вновь.
На месте пожара работает оперативная группа департамента полиции региона.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Какую помощь оказывают жителям сгоревшего дотла дома в Атырау
- Подробности о пожаре, уничтожившем 12-квартирный дом, сообщили в Атырау
- Склон горы горел в Алматы
- ДТП с троллейбусом в Алматы: семеро пассажиров пострадали
- Троллейбус въехал в подземный переход в Алматы: есть пострадавшие
- 39 жителей Шымкента пожаловались на укусы скорпионов
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн