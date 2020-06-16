В Атырау седьмая инфицированная коронавирусом женщина родила здорового ребенка

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау седьмая инфицированная COVID-19 женщина родила здорового ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

«Специалисты областного перинатального центра оказали инфицированной необходимую акушерскую помощь. Новорожденный был проверен на наличие коронавирусной инфекции, а затем переведен в палату. Вес ребенка, при росте 52 см, составляет 3 кг 394 грамма. Состояние матери и младенца не вызывает опасений. Необходимое лечение для молодой женщины будет продолжено», - сообщили в областном управлении здравоохранения.

Напомним, что до этого в области благополучно родили шесть женщин с коронавирусной инфекцией. Из них четыре роженицы продолжают получать лечение, две выздоровели и выписаны домой.







