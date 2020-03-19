В Атырау сбежавший из карантина предстал перед судом

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау сбежавший из карантина предстал перед судом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В специализированном административном суде обвиняемый признал свою вину в нарушении карантинного режима, установленного государственным органом при ЧС. Решением суда молодой человек, ему 22 года, признан виновным по ч. 6 ст. 476 КоАП (Нарушение режима чрезвычайного положения, выразившееся в нарушении режима карантина) и на первый раз ему назначено наказание в виде административного предупреждения. После заседания суда его вновь отправили в карантинный блок», - сообщили в пресс-службе областного суда.

По информации ведомства, молодой человек прибыл из Литвы и был помещен на карантин. Но он сумел спрыгнуть со второго этажа и сбежать.