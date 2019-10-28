В Атырау с помощью камер видеонаблюдения раскрыта попытка убийства

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау с помощью камер уличного видеонаблюдения была раскрыта попытка убийства, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, в микрорайоне Балыкши около 3 часов ночи возле дома №14 по ул. Кунанбаева в бессознательном состоянии был обнаружен мужчина с колото-резаной раной груди. Им оказался 33-летний местный житель, который экстренно был доставлен в реанимационное отделение Атырауской областной больницы. По данному факту был ориентирован весь личный состав департамента полиции.

«Сотрудник Центра оперативного управления (ЦОУ) городского управления полиции Муратбай Кадыров при просмотре камер видеонаблюдения обратил внимание на подозрительного мужчину, который спешно уходил от места предполагаемого преступления. Он по рации сориентировал экипаж ближайшего автопатруля «Батыс», указав, в какую сторону двигается подозрительный человек и его приметы. Во дворах домов этот человек был задержан. В последующем выяснилась его причастность к преступлению. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - рассказали в пресс-службе ДП области.

Проводится досудебное расследование согласно ч.3 ст.24 – ч.1 ст.99 УК РК (покушение на убийство).